На "Запорожстали" произошла аварийная остановка производства

Завод оказался полностью обесточен

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Одно из крупнейших металлургических предприятий Европы - украинский комбинат "Запорожсталь" - полностью обесточено, в результате чего произошла аварийная остановка производства.

"23 декабря произошло полное обесточивание ПАО "Запорожсталь", что привело к аварийной остановке производства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

Отмечается, что сотрудники предприятия сумели "оперативно переключиться на альтернативные источники питания и произвести последующую безопасную остановку производственных процессов". "Удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу. Угрозы жизни и здоровью работников и горожан нет", - говорится в сообщении.

Возобновление производства возможно только после налаживания внешнего энергоснабжения, подытожили в компании.

"Запорожсталь" входит в холдинг "Метинвест" самого богатого украинского бизнесмена Рината Ахметова. В марте 2022 года часть оборудования комбината была переведена в режим горячей консервации. С апреля 2022 года комбинат работал в среднем на 50% мощности.