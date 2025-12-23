Для экс-судьи Тришкина запросили три года условно за выстрел в таксиста
10:25
обновлено 10:30
ВИДНОЕ /Московская область/, 23 декабря. /ТАСС/. Военный прокурор просит приговорить бывшего судью военного суда Альберта Тришкина к условному сроку за выстрел в водителя такси из травматического оружия в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Видновского городского суда.
"Прошу назначить Тришкину наказание в виде трех лет лишения свободы, это наказание прошу считать условным", - заявил гособвинитель в ходе прений сторон.