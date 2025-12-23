Ивановский суд запретил деятельность зарубежных хлебопекарных компаний

Решение является основанием для внесения в перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Судебная коллегия по административным делам Ивановского областного суда апелляционным определением окончательно запретила на территории РФ деятельность неформального объединения, членами которого являются гражданин Латвии, гражданка Украины и несколько юридических лиц. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Ивановского областного суда оставлено в силе решение суда первой инстанции, которым на территории Российской Федерации в связи с осуществлением экстремистской деятельности запрещена деятельность объединения, членами которого являются: гражданин Латвии, гражданка Украины, ООО "Рижский хлеб", зарегистрированное в г. Чернигов, Украина, ООО "Хлебный гурман", зарегистрированное в г. Киев, Украина, ООО Lielezers, зарегистрированное в г. Лимбажи, Латвийская Республика, Фонд Ziedot.lv, зарегистрированный в г. Рига, Латвийская Республика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда является основанием для внесения в перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности. Также в доход РФ обращено 50% долей в уставном капитале ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвии, что является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения в ЕГРЮЛ.

В пресс-службе добавили, что данные на интернет-сайте фонда Ziedot.lv признаны информацией, распространение которой на территории РФ запрещено. Решение суда является основанием для включения сайта Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".