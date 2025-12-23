В Оренбургской области три человека погибли в ДТП

Пострадали пять человек

ОРЕНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. В Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области столкнулись три легковых автомобиля. В ДТП погибли три человека, включая ребенка, еще пятеро получили травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Сорочинском муниципальном округе на трассе М-5 "Урал" произошло столкновение трех легковых автомобилей. По предварительной информации, трое человек погибли, из них один ребенок, травмированы пять человек, из них один ребенок. На месте работают специалисты МЧС России", - отмечается в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.