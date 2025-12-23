В районе Сибирского затона около Нижнего Новгорода загорелся кран

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Проверка организована приволжской транспортной прокуратурой по факту возгорания крана в районе Сибирского затона на Волге около Нижнего Новгорода, сообщили в надзорном ведомстве.

"По предварительным данным, 23 декабря 2025 года в дневное время вблизи акватории реки Волги в районе Сибирского затона произошло возгорание крана при осуществлении работ судоходной компанией", - говорится в сообщении.

Ликвидация возгорания осуществляется силами спасательных служб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.