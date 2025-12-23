ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Приморье девочка выстрелила себе в шею, играя с пневматическим пистолетом отца

Пострадавшую доставили из Находки в больницу Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Из Находки в больницу Владивостока доставили 13-летнюю девочку с пулей от пневматического пистолета в области шеи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"В дежурную часть городского отдела полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним была доставлена 13-летняя девочка с инородным телом в области шеи, а именно пулей от пневматического пистолета", - сообщили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, девочка, играя с пневматическим пистолетом отца, случайно выстрелила себе в шею. Пострадавшую доставили из Находки в больницу Владивостока, где ее прооперировали и извлекли пулю. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

