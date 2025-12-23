В Тюмени более 20 жилых домов остались без теплоснабжения

Причиной стала коммунальная авария

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Авария на тепломагистрали привела к отключению 24 жилых домов от подачи теплоснабжения в районе улиц Пермякова и Червишевского тракта в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" (УСТЭК).

"Повреждение на теплотрассе, два отключения: на Червишевском тракте и ул. Пермякова, 14 и 10 жилых домов соответственно. Оперативные бригады сразу выехали на место, приступили к работам по устранению повреждений", - сказали там.

Кроме жилых домов, теплоснабжение отключено в девяти частных строениях и трех прочих объектах. Подача тепла будет восстановлена сразу же после завершения работ по восстановлению тепломагистрали. Предельный срок завершения работ обозначен как 24 декабря в 8:00, однако специалисты могут восстановить теплоснабжение гораздо раньше. "Все зависит от того, как продвигаются работа на поврежденном участке", - добавили в пресс-службе.

По данным синоптиков, температура воздуха в Тюмени сейчас минус 7 градусов, местами метель, ветер со скоростью до 14 м/с.