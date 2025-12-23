В Днепропетровской области сотрудники ТЦК избили и похитили журналиста

Депутат Рады Артем Дмитрук отметил, что инцидент произошел в селе Спасское на частном участке во дворе дома Алексея Бровченко

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) в Днепропетровской области избили местного журналиста Алексея Бровченко и его жену, а затем мужчину увезли в неизвестном направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Депутат отметил, что инцидент произошел в селе Спасское на частном участке во дворе дома журналиста. "Сотрудники ТЦК и полиции избили местного журналиста Алексея Бровченко и его супругу", - отметил он.

"Перед этим, сегодня утром, Алексею разбили голову возле магазина, и он вызвал полицию, чтобы написать заявление. Сначала приехал патруль, а затем для фиксации уголовного преступления Алексей вызвал следственно-оперативную группу полиции. Однако вместе с ними прибыли сотрудники ТЦК, которые прятались на заднем сиденье, а позже набросились на Алексея и начали его избивать", - написал Дмитрук.

Позже, продолжил он, к месту подъехал белый микроавтобус, в котором находились неизвестные в военной форме и балаклавах. "Они проникли на частную территорию и похитили Алексея", - указал депутат, добавив, что заявление жены мужчины в полиции не приняли, ссылаясь на "законные мобилизационные мероприятия".

По словам Дмитрука, местные жители считают, что произошедшее - это месть журналисту за разоблачение коррупционных схем местных чиновников.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.