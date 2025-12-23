Yonhap: в Пусане загорелось российское судно

По данным агентства, один человек пострадал

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Агентство Yonhap сообщило о возгорании российского рефрижераторного судна в порту южнокорейского города Пусан. По информации агентства, один человек пострадал.

Корреспондент ТАСС обратился за подтверждением в генконсульство РФ в Пусане.

Пожар на судне возник около 09:13 по местному времени (03:13 мск), пожарные ликвидировали возгорание к полудню по местному времени. Судно водоизмещением 5 800 тонн было пришвартовано в округе Ендо города Пусан.

Пострадал один человек в возрасте старше 70 лет, его доставили в больницу с остановкой сердца, пострадавшего удалось реанимировать. Однако, по информации агентства Newsis, пострадавший остается в тяжелом состоянии и не пришел в сознание.

Власти Южной Кореи начали расследование.