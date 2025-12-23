В Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

В городе работают системы оповещения

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Нововоронеже Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Внимание! Нововоронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - говорится в сообщении.