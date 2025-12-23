В Вологде потребовали ужесточить формулировку увольнения замгубернатора

Администрацию губернатора обязали изменить основание освобождения от занимаемой Денисом Алексеевым должности с "увольнения по собственному желанию" на "освобождение от должности в связи с утратой доверия"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вологодский городской суд удовлетворил требования прокурора Вологодской области Андрея Тимошичева и потребовал изменить основание и формулировку увольнения обвиняемого в коррупции заместителя губернатора региона Дениса Алексеева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Вологодским городским судом удовлетворены требования прокурора Вологодской области к администрации губернатора региона. Суд обязал администрацию губернатора в лице губернатора Вологодской области в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу изменить основание и формулировку прекращения полномочий и освобождения от занимаемой должности бывшего заместителя губернатора области Алексеева Д. А. с "увольнения по собственному желанию" на "освобождение от должности в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

Кроме того, во исполнение решения суда администрация губернатора обязана обеспечить направление в уполномоченное подразделение аппарата правительства РФ сведения о применении к Алексееву взыскания в виде освобождения от должности в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, добавили в суде.

Алексеев и глава представительства Вологодской области в Москве Кирилл Бочаров обвиняются в получении взятки в 100 млн рублей, им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Оба фигуранта арестованы.

По данным СК РФ, Алексеев и Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в 100 млн рублей от представителя коммерческой организации, реализующей инвестиционный проект в области освоения лесов. Фигуранты обещали решить вопрос о восстановлении аренды лесного участка для компании, чей договор был расторгнут властями в одностороннем порядке. Предприниматель обратился в правоохранительные органы.