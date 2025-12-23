В Лондоне на акции протеста против поставок оружия ЦАХАЛ задержали Грету Тунберг

Активистку задержали за демонстрацию плаката с лозунгом в поддержку запрещенного в Великобритании пропалестинского движения Palestine Action

Грета Тунберг © Andrea Staccioli/ Insidefoto/ Mondadori Portfolio via Getty Images

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Шведская активистка Грета Тунберг задержана в Лондоне на акции протеста против поставок оружия Израилю. Об этом говорится в заявлении британского движения Prisoners for Palestine.

Отмечается, что Тунберг была задержана на акции у офиса страховой компании Aspen Insurance, которая оказывает услуги израильской оборонной фирме Elbit. В организации указали, что активистка "была задержана в рамках закона о борьбе с терроризмом" за демонстрацию плаката с лозунгом в поддержку запрещенного в Великобритании пропалестинского движения Palestine Action. В полиции Сити подчеркнули, что также были задержаны двое протестующих, которые распылили красную краску на фасад офисного здания.

5 июля МВД Великобритании внесло движение Palestine Action в список запрещенных организаций. Членство в нем, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, предусматривающим максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юго-западе Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. Представители движения объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".