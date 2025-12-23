Суд приговорил к срокам от 9 до 18 лет членов банды, похитившей 200 млн рублей

Целью злоумышленников были нападения на граждан, которые занимались перевозкой наличных денежных средств из торгово-ярмарочных комплексов "Москва" и "Садовод"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к срокам от 9 до 18 лет строгого режима участников банды, похитившей почти 200 млн рублей при перевозке наличных средств из торгово-ярмарочных комплексов "Москва" и "Садовод". Это следует из судебного акта, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать виновными, назначить Рахмонджонову 18 лет колонии строгого режима, Амонкулову - 17 лет колонии строгого режима, Джаборову - 15 лет колонии строгого режима, Рахмонову - 12 лет колонии строгого режима, Джуракулову - 12 лет колонии строгого режима, Бекназарзоде - 9 лет колонии строгого режима", - говорится в судебном решении.

Там также отмечается, что целью банды были нападения на граждан, которые занимались перевозкой наличных денежных средств из торгово-ярмарочных комплексов "Москва" и "Садовод", а общая сумма ущерба составила 192 млн 555 тыс. рублей. В зависимости от роли в преступной схеме они признаны виновными по ст. 209 УК РФ (участие, организация и руководство устойчивыми вооруженными группами) и ст. 162 УК РФ (разбой).