Бывшего топ-менеджера Росатома арестовали по второму делу

Геннадий Сахаров обвиняется в крупной взятке

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал экс-директора структурного подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по второму уголовному делу, в рамках которого он обвиняется в крупной взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 23 декабря 2025 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сказали в пресс-службе. Арест Сахарова носит формальный характер и направлен на то, чтобы его не отправили в колонию и следствию было проще проводить следственные действия с его участием.

Мещанский суд Москвы в мае этого года приговорил Сахарова к 12 годам колонии строгого режима с семикратным штрафом (в размере около 228,2 млн рублей), признав его виновным в получении взятки должностным лицом в размере около 32,6 млн рублей. Второй фигурант дела - бизнесмен Элгуджи Кокосадзе - за дачу взятки осужден на 8 лет с трехкратным штрафом (около 98 млн рублей).