С Александры Ребенок взыскали более 150 тыс. рублей за повреждение авто

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы взыскал более 150 тыс. рублей с актрисы Александры Ребенок из-за ущерба при повреждении машины в ДТП, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Пресненский районный суд города Москвы удовлетворил в полном объеме иск САО "РЕСО-гарантия" к Ребенок Александре Вячеславовне в размере 153 903,83 рубля", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 5 617 рублей.