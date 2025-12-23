С Александры Ребенок взыскали более 150 тыс. рублей за повреждение авто
Редакция сайта ТАСС
12:18
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы взыскал более 150 тыс. рублей с актрисы Александры Ребенок из-за ущерба при повреждении машины в ДТП, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Пресненский районный суд города Москвы удовлетворил в полном объеме иск САО "РЕСО-гарантия" к Ребенок Александре Вячеславовне в размере 153 903,83 рубля", - сообщили в пресс-службе.
Там также отметили, что с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 5 617 рублей.