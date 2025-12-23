Бастрыкин поручил изменить меру пресечения обвиняемой в домогательствах учительнице

Ее поручено изменить на подписку о невыезде

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин поручил инициировать вопрос об изменении меры пресечения для учительницы, обвиняемой в домогательствах в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В медиапространстве продолжают обсуждаться обстоятельства совершенного преступления. Приводятся различные мнения, в том числе о невиновности фигурантки. Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Выменцу П. С. инициировать вопрос об изменении меры пресечения обвиняемой на подписку о невыезде и представить доклад о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

В СК напомнили, что следственными органами главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Об аресте фигурантки, Афины Симеонидис, ТАСС сообщал 18 декабря со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга. Решение о мере пресечения принял Выборгский районный суд города. На заседании девушка не признала вины и просила о домашнем аресте. По версии следствия, Симеонидис в марте и апреле 2025 года совершила действия сексуального характера в отношении двух детей 2013 года рождения.