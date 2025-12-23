RMF FM: Варшава получила просьбу Киева об экстрадиции археолога Бутягина

Польским прокурорам предстоит оценить правомочность просьбы украинской стороны, далее дело об экстрадиции российского археолога могут направить в суд, отмечает радиостанция

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции разыскиваемого Киевом и задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, соответствующее ходатайство уже поступило в Окружную прокуратуру Варшавы. Польским прокурорам предстоит оценить правомочность просьбы украинской стороны, далее дело об экстрадиции Бутягина может быть направлено в суд, отмечает RMF FM. Отмечается, что прокуратура также, вероятнее всего, будет просить суд о продлении ареста сотрудника Эрмитажа, который заканчивается 13 января.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как сообщали польские СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили Бутягина и "находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте".

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.