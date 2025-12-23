На Кубани директор предприятия получил год работ по делу об ущербе почвам

Сумма ущерба окружающей среде составила 272 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Белореченский районный суд в Краснодарском крае вынес приговор руководителю предприятия, виновному в нарушении правил добычи ископаемых с ущербом почвам на 272 млн рублей. Он приговорен к году исправительных работ и штрафу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"С 14 мая 2021-го по 29 января 2025 года руководитель предприятия на земельном участке сельхозназначения организовал добычу полезных ископаемых, в результате чего произошла деградации земли и ухудшение ее свойств при снятии, перекрытии ее поверхности и перемещении плодородного слоя почвы. Окружающей среде причинен ущерб на сумму более 272 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ, с удержанием из заработка 10% в доход государства.

"Одновременно суд удовлетворил исковые требования прокурора, с осужденного и возглавляемых им юридических лиц в доход государства взыскано более 272 млн рублей", - сказано в сообщении.

Также судом наложены аресты на имущество ответчиков, в том числе на дорогостоящую производственную технику и оборудование, 14 земельных участков, два нежилых здания, четыре транспортных средства, а также денежные средства. Это необходимо для взыскания ущерба.