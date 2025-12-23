Жителя Ростовской области осудили за насилие над подростками

Мужчина получил 21 год колонии строгого режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Ростовской области вынес приговор местному жителю по делу о насилии и склонении к употреблению наркотиков в отношении несовершеннолетних девушек, которых он удерживал несколько дней. Мужчина получил 21 год колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В 2023 году фигурант, находясь в Каменске-Шахтинском, пригласил к себе домой трех девушек, двое из которых являлись несовершеннолетними, и незаконно удерживал в течение нескольких дней. В этот период он совершил в отношении них преступления против половой неприкосновенности и склонил к употреблению наркотических средств. С целью скрыть свои противоправные действия он угрожал им убийством в случае разглашения информации о произошедшем", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что подсудимому назначен 21 год лишения свободы в колонии строгого режима.

По месту жительства злоумышленника обнаружены наркотики, а в принадлежащем ему мобильном телефоне - видео с противоправными действиями в отношении одной из потерпевших.

Мужчина признан виновным по п. "г", "д", "ж" ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы), п. "в", "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 (незаконный оборот наркотических средств), п. "а" ч. 3 ст. 230 (склонение к употреблению наркотических средств), п. "а" ч. 3 ст. 131 (изнасилование), ч. 1, п. "б" ч. 5 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), ч. 1 ст. 242.2 (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов) УК РФ.