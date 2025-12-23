В Курской области осудили бросившего гранату в бойцов ВС РФ

Мужчина получил 19 лет колонии

КУРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Мужчина, бросивший гранату в машину бойцов ВС РФ в Курской области, приговорен к 19 годам колонии, он также должен выплатить компенсацию морального и материального вреда одному из пострадавших. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Суд признал Николая Мезенцева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ, по совокупности преступлений назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы, первые пять лет с отбыванием в тюрьме, последующие - в ИК строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, со штрафом 50 тыс. рублей", - написали в пресс-службе, добавив, что с осужденного взыскана компенсация морального и материального вреда в отношении одного из потерпевших в размере свыше 988 тыс. рублей.

Установлено, что в марте 2025 года на территории Большесолдатского района Мезенцев нашел на земле осколочную гранату Ф-1, которую забрал себе. В состоянии алкогольного опьянения он вместе со своей знакомой приехал к ней домой в село Большое Солдатское, где встретил военнослужащих. Проигнорировав их просьбы покинуть территорию села в связи с тем, что нахождение машины со включенными фарами создает опасность быть обнаруженными бойцами ВСУ, он активировал и бросил гранату в окно автомобиля с бойцами ВС РФ. При взрыве гранаты водителю автомобиля был причинен тяжкий вред здоровью, машина повреждена.

В ходе судебного заседания Мезенцев частично признал вину, оспаривая умышленность своих действий.