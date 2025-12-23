Напавший на техникум в Архангельске студент согласился со всеми обвинениями

Артемия Корюкова обвиняют в участии в террористической организации и покушении на убийство

Артемий Корюков © Ирина Скалина/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 23 декабря. /ТАСС/. Студент Артемий Корюков, напавший на преподавателей техникума 29 сентября 2025 года в Архангельске, согласился со всеми обвинениями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Корюков обвиняется в участии в террористической организации и покушении на убийство двух и более лиц.

"Полностью согласен со всеми обвинениями", - сказал Корюков, отвечая на вопрос судьи.