ТАСС: в Казани мужчина убил жену на глазах у ребенка

Заведено уголовное дело
Редакция сайта ТАСС
13:27
© Егор Алеев/ ТАСС, архив

КАЗАНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. В жилом комплексе в Казани 37-летний мужчина зарезал свою жену. Пострадал также малолетний ребенок, находившийся в квартире, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, 37-летний мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, где у него произошел конфликт с женой. В ходе ссоры он нанес ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. Дома также находился ребенок 2022 года рождения, он госпитализирован с травмой головного мозга", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мужчина задержан. 

