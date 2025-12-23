Напавшего на техникум в Архангельске студента обвинили в участии в "Колумбайне"

До нападения Корюков создал видеоролик с макетом учебного заведения и стреляющим персонажем и показывал его другим учащимся

АРХАНГЕЛЬСК, 23 декабря. /ТАСС/. Напавший на педагогов техникума 29 сентября 2025 года в Архангельске бывший студент Артемий Корюков обвиняется в участии в движении "Колумбайн" (признано в РФ террористическим и запрещенным), передает корреспондент ТАСС из зала Архангельского гарнизонного военного суда, уголовное дело рассматривает Северный флотский военный суд.

"Корюков, находясь на территории города Архангельска и Приморского района, действуя умышленно, узнав об информации в сети Интернет о совершенных вооруженных нападениях на образовательные учреждения, разделяя идеологию движения "Колумбайн", вступил в указанное движение и стал его участником. С момента вступления в движение вплоть до 29 сентября 2025 года Корюков в Архангельске, а также по месту учебы, достоверно зная, что движение "Колумбайн" признано террористической организацией и его деятельность запрещена на территории России, разделяя идеологию данного движения и поддерживая ее, действуя их экстремистских побуждений, принимал активное участие в деятельности указанной террористической организации и распространял среди других граждан идеологию движения "Колумбайн", - сказал при оглашении обвинения прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Николай Хлустиков.

Корюков до нападения в 2025 году создал видеоролик с макетом учебного заведения и стреляющим персонажем, он показывал его другим учащимся. "Он создал видеофайл, содержащий макет Архангельского техникума строительства и экономики, в котором он на тот момент обучался, и действия компьютерного персонажа, расстреливающего находящихся внутри макета техникума других персонажей из огнестрельного оружия. После чего в этот же период демонстрировал его обучающимся техникума", - добавил при оглашении обвинения прокурор.