В Самарской области осудили экс-главу управления Росимущества по региону

Айвара Кинжабаева приговорили к четырем годам шести месяцам по делу о превышении полномочий

САМАРА, 23 декабря. /ТАСС/. Суд Ленинского района Самары приговорил к четырем годам шести месяцам колонии общего режима бывшего руководителя территориального управления Росимущества Айвара Кинжабаева по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах исполнительной власти сроком на два года", - говорится в сообщении.

Бывшего чиновника обвиняли в превышении должностных полномочий и неисполнении решения суда (ст. 286 и 315 УК РФ). Гособвинение просило для него наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Суд установил, что с мая 2020 года по июль 2021 года фигурант от лица территориального управления Росимущества по Самарской области незаконно продал в собственность сельхозорганизации земельный участок в границах береговой и водоохранной зоны, лесного фонда и памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь". В ходе сельскохозяйственной деятельности участок распахали, что привело к уничтожению мест произрастания флоры, внесенной в Красные книги РФ и Самарской области. По данным прокуратуры, ущерб государству превысил 18,4 млн рублей.

Кроме того, продолжается рассмотрение дела в отношении бывшего заместителя Кинжабаева. По версии следствия, в 2023 году она на основании подложной документации заключила договоры купли-продажи восьми земельных участков по льготной цене в размере 2,5% от их кадастровой стоимости с организациями, интересы которых представляла ее пособница. Ущерб от незаконного отчуждения госимущества мог превысить 180 млн рублей. Соучастнице преступления предъявлено обвинение в подстрекательстве и пособничестве в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, а также покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Кинжабаев покинул пост руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области в июле 2024 года. В августе того же года суд арестовал его.