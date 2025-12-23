В Орловской области объявляли авиационную опасность
Редакция сайта ТАСС
13:49
обновлено 14:51
ОРЕЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Авиационная опасность была объявлена в Орловской области, сообщается в официальном приложении МЧС России. Угрозу вводили третий раз с начала суток.
"Внимание! Авиационная опасность на территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорилось в сообщении.
Позже в МЧС сообщили об отмене угрозы.
Режим авиационный опасности действовал в регионе с 07:44 мск до 09:31 мск, с 13:34 до 15:59 мск, с 16:35 мск до 17:41 мск.
В новость внесены изменения (17:50 мск) - добавлена информация об отмене авиационной опасности.