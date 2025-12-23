Обвиняемого в поджоге подстанции в Курской области арестовали на два месяца

Никита Струков действовал по указанию лица, представляющего интересы Украины

КУРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Курский районный суд на два месяца заключил под стражу обвиняемого в совершении теракта Никиту Струкова, который поджег трансформатор на подстанции в Курском районе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

"Струков обвиняется в совершении особо тяжкого преступления (террористический акт), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Курским районным судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении пресс-службы.

Органами предварительного следствия было установлено, что Струков по указанию лица, представляющего интересы Украины, устроил поджог силового трансформатора на подстанции в Курском районе. В результате этого 5 тыс. жителей района остались без электричества, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.