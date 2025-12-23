Жителя Брянска осудили за финансирование террористической организации

Мужчину приговорили к восьми годам

БРЯНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Брянска к восьми годами лишения свободы за перевод денег на электронный кошелек, используемый террористическим сообществом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"С учетом собранных следователем доказательств суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы, 2 из которых надлежит отбыть в тюрьме, а 6 - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

По данным пресс-службы, с мая 2023 года по февраль 2024 года житель Брянска, используя банковские переводы, перечислял деньги на электронный кошелек, используемый для нужд межрегионального общественного движения, признанного террористическим сообществом.

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками УМВД региона.