СК завел дело против подозреваемого в убийстве военного РФ украинского боевика

Речь идет о военнослужащем войсковой части А-7036 вооруженных формирований Украины Алексее Петракове, сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского боевика, подозреваемого в убийстве российского военнослужащего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части А-7036 вооруженных формирований Украины солдата Алексея Петракова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в августе 2025 года Петраков, находясь в подвале одного из частных домов, расположенных в населенном пункте Зеленое Поле ДНР, взял в плен военнослужащего Вооруженных сил России. При этом российский военнослужащий сказал Петракову, что пришел освобождать Украину от нацизма и всячески поддерживает проведение специальной военной операции. Петраков, разозлившись на слова пленного, а также убедившись, что он не имеет при себе оружия, средств индивидуальной бронезащиты и не представляет какой-либо угрозы, расстрелял его из автомата. 15 августа в ходе боевых действий Петраков сдался в плен военнослужащим ВС РФ.