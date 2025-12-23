В Сочи подростка подозревают в убийстве матери

Заведено уголовное дело

СОЧИ, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи в Сочи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, он подозревается в убийстве своей матери и в покушении на убийство младшего брата. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство младшего брата (ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, вечером 22 декабря подросток, находясь дома, нанес матери множественные удары кухонным ножом в область жизненно важных органов, в результате чего женщина умерла на месте. После подозреваемый позвал домой младшего брата и нанес ему несколько ударов в область живота. Как уточнили в региональном следственном управлении, пострадавший ребенок смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей, впоследствии он умер. По информации СУ СК, напавший не имеет отношения к смерти брата. В сообщении уточняется, что на месте был обнаружен мертвым и 17-летний подросток, который совершил нападение. "Тело несовершеннолетнего фигуранта обнаружено на месте происшествия, причина его смерти устанавливается", - отметили в СК, добавив, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Сочи. В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС уточнили, что на профилактических учетах подросток не состоял.

"На учетах не состоял. Органами прокуратуры будет дана оценка действиям органов и учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре региона.