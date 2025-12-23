Главе ГК "Госстрой" ужесточили приговор за мошенничество

Фигуранту дела назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима

УФА, 23 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии изменил приговор руководителю группы компаний "Госстрой" и двум его сообщникам, которые были осуждены за мошенничество при строительстве многоквартирных домов в Уфе с ущербом около 2,4 млрд рублей. Решением суда фигурантам назначено от шести до восьми лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

В апреле суд первой инстанции признал троих руководителей группы компаний "Госстрой" и общества с ограниченной ответственностью "Башнафтатранс" виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил руководителю группы компаний "Госстрой" наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, двоим фигурантам уголовного дела назначено лишение свободы на срок три и четыре года условно с испытательным сроком на два года шесть месяцев и три года со штрафом в размере 500 тыс. и 800 тыс. рублей.

"С учетом позиции прокурора апелляционного отдела прокуратуры Республики Башкортостан суд усилил наказание руководителю группы компаний "Госстрой" и назначил ему восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двоим фигурантам уголовного дела - в виде шести лет и семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также им предстоит выплатить ранее назначенные штрафы", - отмечается в сообщении. Мужчины были взяты под стражу в зале суда.

В суде установлено, что в 2013-2021 годах руководители фирм под видом строительства многоквартирных домов в Кировском районе Уфы заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Свои обязательства фигуранты не выполнили, причинив 1 134 гражданам и юридическим лицам ущерб на сумму около 2,4 млрд рублей.

Права дольщиков восстановлены публично-правовой компанией "Фонд развития территорий". Пострадавшим от мошенничества была предоставлена денежная компенсация.