Иск к экс-мэру Сочи Копайгородскому рассмотрят 14 января

ГП просит обратить в доход государства активы на 1,6 млрд рублей

СОЧИ, 23 декабря. /ТАСС/. Хостинский районный суд Сочи начнет рассматривать по существу иск Генпрокуратуры к экс-мэру курорта Алексею Копайгородскому и аффилированным с ним лицам 14 января 2026 года, передает корреспондент ТАСС из зала заседания. Суд приобщил к делу в качестве третьего лица банк "Национальный стандарт", где у ответчиков заключен кредитный договор с залогом спорного имущества.

В Хостинском районном суде Сочи рассматривается антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Копайгородскому и аффилированным с ним лицам об обращении в доход государства активов на 1,6 млрд рублей, включая 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье около Эрмитажа в Санкт-Петербурге, пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия.

"Суд определил признать дело подготовленным к судебному разбирательству <…> и назначить судебное заседание на 14 января [2026 года] в 09:30 мск", - сказала судья.

Кроме того, на заседании суд приобщил к делу в качестве третьего лица банк "Национальный стандарт", где у ответчиков заключен кредитный договор с залогом имущества, являющегося предметом спора. Суд также обязал банк предоставить сведения о сумме остатка по кредитному договору, потому что, согласно представленным документам, часть кредита была погашена. Помимо банка "Национальный стандарт", согласно данным картотеки суда, в качестве третьих лиц к делу привлечены АО "Альфа-банк" и АО "Акционерный банк "Россия".

Копайгородский был главой Сочи с 11 сентября 2019 года до 14 мая 2024-го, 25 сентября 2024 года он был заключен под стражу по делу о присвоении в особо крупном размере. Как отмечали в Генпрокуратуре, чиновник при посредничестве супруги Янины Копайгородской получил в Сочи от представителей коммерческих организаций 248 млн рублей с марта 2022 по май 2024 года. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство.