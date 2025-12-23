Подозреваемый в убийстве матери подросток не состоял на учетах

Прокуратура даст оценку действиям органов и учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Подросток, подозреваемый в убийстве матери и покушении на убийство младшего брата в Сочи, не состоял на профилактических учетах. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

"На учетах не состоял. Органами прокуратуры будет дана оценка действиям органов и учреждений системы профилактики по соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре региона.

Ранее по предварительным данным сообщалось, что 22 декабря 17-летний подросток в Сочи нанес множественные удары кухонным ножом своей матери, женщина умерла. Затем он позвал домой младшего брата, который гулял на улице, и напал с ножом на него. Раненый младший ребенок смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Позднее самого 17-летнего подростка нашли мертвым в квартире, причина смерти устанавливается. Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство малолетнего. В прокуратуре региона добавили, что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.