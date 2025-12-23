В Курске вынесли приговор девяти обвиняемым в мошенничестве со страховками

Ущерб страховым компаниям составил 5,4 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Суд в Курске признал виновными девять человек, пятеро из которых на момент совершения преступлений являлись сотрудниками ГИБДД, в хищении денег у страховых компаний путем оформления подложных документов о ДТП. Ущерб страховым компаниям составил 5,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда одному виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей, еще одному фигуранту назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн 500 тыс. рублей, остальным обвиняемым назначено наказание в виде штрафа в размере от 150 до 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дело рассматривалось по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, и о получении взятки (ч. 1, 4 ст. 159, п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ - 16 эпизодов). Как установило следствие, пятеро из девяти обвиняемых были сотрудниками ГИБДД. Злоумышленники оформляли подложные документы о якобы произошедших 19 ДТП с участием автомобилей, зарегистрированных на их родственников и знакомых, а затем взыскивали страховые выплаты со страховых компаний, похитив таким образом 5,4 млн рублей.

Кроме того, двое обвиняемых, бывших сотрудников ГИБДД УМВД России по Курску, получили 25 тыс. рублей в качестве взятки за оформление подложных документов о ДТП. Суд также наложил арест на автомобиль одного из обвиняемых для обеспечения возмещения причиненного ущерба.