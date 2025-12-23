В Тамбове насмерть сбили ребенка

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

ТАМБОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть восьмилетнего ребенка, возбуждено в Тамбове. Прокуратура региона контролирует ход расследования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Октябрьского района города Тамбова взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб ребенок. <...> Установление всех обстоятельств ДТП, а также привлечение виновного лица по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) контролируется прокуратурой", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 23 декабря в Тамбове водитель Toyota Camry на Тулиновской улице около дома №5 допустил наезд на восьмилетнего ребенка. Пострадавший умер на месте происшествия от полученных травм.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, автомобиль принадлежит компании "РКС-Тамбов", стаж водителя - более восьми лет. Ребенок, возвращавшийся из школы, был сбит практически перед входом в здание водоканала.