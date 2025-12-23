ТАСС: семья подозреваемого в убийстве в Сочи относила себя к "Гражданам СССР"

По предварительным данным, подросток ударил кухонным ножом свою мать, из-за чего женщина умерла

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Семья погибшего подростка, подозреваемого в убийстве матери и покушении на убийство младшего брата в Сочи, причисляла себя к экстремистской организации "Граждане СССР" (запрещена в РФ). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Причисляли себя к "Гражданам СССР", отрицали существующие устои", - сообщил собеседник агентства.

Там добавили, что прокуратура Сочи взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 22 декабря 17-летний подросток в Сочи нанес множественные удары кухонным ножом своей матери, из-за чего женщина умерла. Затем он позвал домой младшего брата, который гулял на улице, и напал с ножом на него. Раненый младший ребенок смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Позднее самого 17-летнего подростка нашли мертвым в квартире, причина смерти устанавливается. Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство малолетнего.

Ход расследования уголовного дела взяли на контроль в прокуратуре Краснодарского края, где отметили, что подросток на профилактических учетах не состоял. Также прокуратура даст оценку действиям учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.