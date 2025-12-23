На стройке в Москве рабочий погиб после падения стрелы крана

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стрела подъемного крана упала на рабочего на Большой Юшуньской улице в Москве, мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На рабочего субподрядной организации на строительном объекте на Большой Юшуньской улице упала конструкция стрелы базового крана. Мужчина 1985 года рождения погиб", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося организована процессуальная проверка, ход которой контролирует прокуратура.