На стройке в Москве рабочий погиб после падения стрелы крана
14:39
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Стрела подъемного крана упала на рабочего на Большой Юшуньской улице в Москве, мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"На рабочего субподрядной организации на строительном объекте на Большой Юшуньской улице упала конструкция стрелы базового крана. Мужчина 1985 года рождения погиб", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося организована процессуальная проверка, ход которой контролирует прокуратура.