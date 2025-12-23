На Кубани мужчину осудили за участие в богослужениях экстремисткой организации

Ему назначили два года лишения свободы

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара признал виновным Анатолия Евтушенко в участии в деятельности экстремистской организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" (запрещена в РФ), назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Подсудимый, несмотря на то, что религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру местные религиозные организации решением Верховного суда Российской Федерации признаны экстремистскими и деятельность их ликвидирована, посредством видеоконференций участвовал в проведении коллективных религиозных мероприятий - богослужений. Судом Евтушенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что он взят под стражу в зале суда, свою вину не признал.

Согласно вынесенному приговору, он также изучал положения книги "Священное писание / Перевод нового мира", которая вошла в список экстремистских материалов.