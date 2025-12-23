Швейцария выдала Германии украинца, подозреваемого в "агентурной деятельности"

Трое украинцев якобы должны были отправлять посылки, в которых содержались самодельные зажигательные и взрывные устройства, из Германии на Украину

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Thomas Kienzle

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Швейцария выдала Германии гражданина Украины, который подозревается в ФРГ в "агентурной деятельности" с целью осуществления диверсий. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

"Следственный судья Верховного суда ФРГ сегодня исполнил ордер на арест в отношении украинского гражданина Евгения Б.", - отметили в ведомстве. Там уточнили, что подозреваемый был задержан еще 13 мая в швейцарском кантоне Тургау и "сегодня передан Германии".

В мае Генпрокуратура ФРГ сообщала о задержании в Германии и Швейцарии троих украинских граждан. Следствие считает, что они были вовлечены в "агентурную деятельность с целью осуществления диверсий". Не позднее марта 2025 года все трое якобы заявили о готовности совершить поджоги и подрывы самодельных взрывных устройств на грузовом транспорте в Германии, их контактное лицо или лица, предположительно, действовали "по заказу российских государственных органов", утверждала прокуратура ФРГ. Трое украинцев якобы должны были отправлять посылки, в которых содержались самодельные зажигательные и взрывные устройства, из Германии на Украину. Устройства должны были приводиться в действие во время транспортировки, уточняла прокуратура.

По данным следователей, в конце марта некий Владислав Т. отправил две тестовые посылки с GPS-датчиком. Это поручение, а также саму посылку он якобы получил от Евгения Б.