На Кубани виновнику смертельного ДТП изменили условный срок на реальный

Кроме того, суд увеличил размер компенсации двоим потерпевшим

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Анапского горсуда по уголовному делу о смертельном ДТП и изменил условное наказание виновному на реальный срок - два года колонии-поселения, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Виновному [Мальцеву] было назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 года, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года. С приговором не согласились потерпевшие и обжаловали его. Суд апелляционной инстанции счел необходимым приговор изменить, исключив условное осуждение. Мальцеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении", - сказано в сообщении.

Кроме того, суд увеличил размер компенсации двоим потерпевшим - с 400 тыс. руб. до полумиллиона. Приговор вступил в законную силу.

Массовое ДТП со смертельным исходом произошло 14 февраля 2025 года. Управляя автомобилем Infiniti, мужчина двигался по дороге из Анапы в Темрюк, сократил безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим автомобилем марки Hyundai. От удара машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Ford Focus и фургоном "Вис". В результате аварии один человек погиб на месте. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).