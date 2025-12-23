Суд на Украине уменьшил почти в два раза залог экс-главе "Укрэнерго" Кудрицкому

Владимиру Кудрицкому уменьшили залог до 7 млн гривен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения бывшему председателю правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому - ему уменьшили залог до 7 млн гривен (около $165 тыс.). Об этом пишет издание "Общественное. Новости".

В конце октября 2025 года он был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований Украины, ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем. Следствие считает, что экс-глава "Укрэнерго" и его подельник, бизнесмен Игорь Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году. 29 октября суд задержал его на два месяца с правом внесения залога в размере 13,7 млн гривен (около $325 тыс.), который за него позже внесли. Сам он заявлял, что власти пытались переложить на него ответственность за плохую подготовку энергосистемы страны к зиме.