В Нижнем Новгороде ищут причастного к присваиванию выплат участникам СВО члена ОПГ

Уголовные дела расследуются в отношении восьмерых жителей региона

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Правоохранители Нижегородской области разыскивают подозреваемого в причастности к деятельности организованных преступных групп, похищавших выплаты у участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД России по региону и областного следственного управления СК.

"В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к деятельности организованных преступных групп уроженца города Балахны Шипулина Сергея Владимировича, 1974 года рождения", - говорится в сообщении нижегородского СУ СК.

Отмечается, что расследуются уголовные дела в отношении восьмерых жителей региона, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и мужчины, обвиняемого в убийстве из корыстных побуждений общеопасным способом двух и более лиц (п. "а", "е", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В сообщении полиции отмечается, что группы были межрегиональными. Злоумышленники искали людей, ведущих асоциальный образ жизни и злоупотребляющих алкоголем, склоняли их к заключению контракта с Минобороны для получения выплат. После этого заключался фиктивный брак, а жены часть имеющихся на счетах денег обналичивали, часть переводили на аффилированные счета, а затем финансы распределяли между сообщниками.