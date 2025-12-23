Экс-чиновнику Минсельхоза РФ Донских вынесут приговор 26 декабря

Его обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правобережный районный суд Липецка 26 декабря огласит вердикт по делу о хищении 2,5 млрд рублей в отношении экс-начальника департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских. Бывшего чиновника обвиняют также в незаконном хранении оружия, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

"Правобережный районный суд г. Липецка завершает рассмотрение уголовного дела в отношении 56-летнего экс-начальника департамента административной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, который обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а также преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). <…> В настоящий момент суд удалился в совещательную комнату для вынесения итогового решения по делу. Приговор будет оглашен 26 декабря", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в период с 2007 по 2009 год Донских, вступив в преступный сговор с сообщниками, похитил средства, выданные в качестве кредитов Россельхозбанком. Для осуществления схемы использовались подконтрольные участникам сговора фирмы. Также Донских, по версии следствия, незаконно завладел средствами "Росагролизинга", выданными на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы, совокупный ущерб от этих действий составил свыше 2,5 млрд рублей. Кроме того, во время обыска у бывшего чиновника обнаружили незаконно хранившийся самодельный револьвер.

Гособвинитель в ходе состоявшихся прений просил признать Донских виновным и назначить ему наказание в виде 14 лет шести месяцев заключения в колонии строгого режима. Защита считает, что возможен оправдательный приговор либо уголовное дело должно быть прекращено в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении Донских и других фигурантов были возбуждены МВД России еще в 2011-2012 годах. Соучастники - предприниматели из Липецкой области - были задержаны и заключены под стражу. В 2017 году Правобережный районный суд Липецка признал их виновными в хищении средств через подконтрольные фирмы и невозврате кредитов. Они были осуждены на девять лет и 11,5 года колонии.

Донских был задержан в середине июня 2024 года в Московской области, затем его поместили под стражу. В апреле 2025 года его адвокат Дим Юнусов рассказывал ТАСС о появившемся у подзащитного желании отправиться в зону СВО.