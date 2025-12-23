В Кольском заливе частично затонул танкер

Разлива нефтепродуктов не обнаружили

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Танкер "Котлас" частично затонул в акватории Кольского залива Баренцева моря в Мурманской области. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, ведется откачка воды, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 23 декабря около 15:30 мск при нахождении танкера "Котлас" в акватории Кольского залива в длительном отстое у причала АО "НТ Лавна" произошло частичное затопление машинного отделения. Экипаж на борту отсутствовал. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. <...> Силами судовладельца проводится откачка воды. К месту происшествия направлено судно Морспасслужбы", - говорится в сообщении.

Мурманская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства инцидента, в частности, проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.