Завершили расследование дела о подготовке теракта в Подмосковье в преддверии Дня Победы

Обвиняемого Андрея Бызова внесли в реестр экстремистов и террористов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова (внесен в реестр экстремистов и террористов), который по указанию украинских кураторов собирался совершить теракт 9 мая вблизи военного объекта на территории Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве во взаимодействии с УФСБ России по городу Москве и Московской области и ГУПЭ МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова, внесенного в реестр экстремистов и террористов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 1 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Быхов, разделяя праворадикальные националистические взгляды, решил вступить в ряды террористической организации, участвующей в боевых действиях против российских войск на стороне Украины и запрещенной в России. Также в 2024-2025 годах в одном из мессенджеров Бызов публично распространил материалы, направленные на оправдание террористической деятельности.

В дальнейшем, связавшись с представителем террористической организации, Бызов согласился за $5 тыс. в криптовалюте совершить теракт 9 мая 2025 года около военного объекта на территории Московской области. "По плану украинских кураторов обвиняемый должен был забрать из тайника взрывное устройство, установить и дистанционно привести его в действие. Также исполнитель вел наблюдение за военным объектом, передавая информацию организатору", - сказали в СК.

Преступные действия Бызова были пресечены правоохранительными органами на стадии приготовления. После проведения обыска и осмотра его телефона обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство.

Уголовное дело в отношении фигуранта после утверждения прокуратурой обвинительного заключения передано в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении куратора и других причастных лиц выделено в отдельное производство.