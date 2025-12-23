В Карелии троих браконьеров осудили условно за вылов 9 тыс. особей корюшки

Ущерб природе составил 1,8 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 декабря. /ТАСС/.В Карелии три жителя Питкярантского округа осуждены условно за незаконный вылов 9 тыс. особей корюшки. Ущерб окружающей среде составил 1,8 млн рублей, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

"Прокуратура Питкярантского района поддержала государственное обвинение в отношении троих местных жителей. Они осуждены по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб). Судом установлено, что в мае 2022 года мужчины, находясь в акватории реки Тулемайоки, используя самоходное транспортное плавающее средство, в целях личного обогащения осуществили вылов более 9 тыс. особей корюшки, причинив окружающей среде ущерб в размере свыше 1,8 млн рублей. <...> Суд приговорил каждого из них к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно", - сказано в сообщении.

В судебном заседании подсудимые вину не признали. Согласно приговору, испытательный срок в отношении осужденных составил два года, нанесенный ущерб взыскан. Также суд конфисковал лодочный мотор Yamaha F15 в доход государства.