В Южной Корее погиб российский рабочий при падении с крыши на ферме

По информации "Хангёре", мужчина упал после того, как закончил работу и стал спускаться

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Гражданин РФ, работавший в Южной Корее, погиб в результате падения с крыши сельскохозяйственного здания в провинции Кёнгидо. Об этом сообщила газета "Хангёре".

Инцидент произошел 22 декабря около 16:20 по местному времени в волости Сольсон города Ичхон в провинции Кёнгидо. Россиянин в возрасте от 50 до 60 лет поднялся на крышу коровника, где занимался работой, связанной с установкой электрического оборудования. Он упал с высоты 4 м, на месте диагностировали остановку сердца, его доставили в ближайшую больницу.

По информации газеты, мужчина упал после того, как закончил работу и стал спускаться. Полиция допускает, что по какой-то причине россиянин потерял равновесие. Полиция проверит соблюдение правил безопасности. Мужчина работал в компании, занимающейся техническим обслуживанием животноводческих ферм.