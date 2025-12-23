В Вологодской области в ДТП на трассе погиб человек

Еще два пострадали

Редакция сайта ТАСС

ВОЛОГДА, 23 декабря. /ТАСС/. В Вологодской области один человек погиб, еще двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Москва - Архангельск. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

"Сегодня около 17:43 мск в Грязовецком округе на 424-м километре автодороги Москва - Архангельск произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Chery Tiggo под управлением мужчины 1980 года рождения. В результате ДТП водитель Ford погиб. Водитель Chery и его пассажирка 1980 года рождения доставлены в Вологодскую областную больницу", - сказано в сообщении.

Характер травм пострадавших неизвестен. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По материалам проверки будет принято процессуальное решение.