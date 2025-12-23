Жителя Дагестана осудили на 2,5 года за хранение наркотиков

Мужчина нашел тайник с наркотическим средством и решил скрыть его, спрятав в личных вещах

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Суд Дагестана назначил 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима местному жителю за приобретение и хранение наркотиков, сообщила прокуратура республики.

"Кировским районным судом города Махачкалы с участием государственного обвинителя прокуратуры района вынесен приговор в отношении жителя Махачкалы. Он признан виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств). <…> Осужденному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.

Судом установлено, что в июле 2025 года мужчина обнаружил тайник с наркотическим средством эфедрон и решил скрыть его, спрятав в личных вещах.