В девяти муниципалитетах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Также в регионе действует желтый уровень воздушной опасности

МОСКВА, 23. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории девяти муниципальных образований Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского, Измалковского, Задонского, Тербунского, Хлевенского и Воловского муниципальных округов", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщили, что на территории Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности.