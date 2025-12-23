В девяти муниципалитетах Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
17:24
МОСКВА, 23. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории девяти муниципальных образований Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого, Долгоруковского, Становлянского, Измалковского, Задонского, Тербунского, Хлевенского и Воловского муниципальных округов", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе сообщили, что на территории Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности.