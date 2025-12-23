В Чернигове поврежден объект критической инфраструктуры

Часть города осталась без света

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры поврежден в Чернигове на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание "Апостроф".

Компания "Черниговоблэнерго" в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) проинформировала, что "часть города обесточена".

Ранее в городе произошел взрыв. В настоящее время в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях действует режим воздушной тревоги.